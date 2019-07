Lukaku, Solskjaer sorprende tutti: "Non abbiamo ricevuto alcuna offerta"

Iniziano ad essere giorni infuocati per il futuro di Romelu Lukaku. L'attaccante belga vuole fortemente l'Inter per raggiungere il tecnico che a detto sua è il migliore del mondo: Antonio Conte.

Il tecnico di Lecce ricambia la stima del bomber classe '93, ma è chiaro che concludere operazioni simili in poche settimane non è mai semplice. Nel frattempo, l'attuale allenatore di Lukaku ha detto:

"Ci sono state così tante voci e dovrebbe essere pronto per mercoledì. Ieri si è allenato con la squadra ma non l'ho voluto rischiare. Se rimarrà allo United? Vediamo quando inizierà la stagione ma non abbiamo ricevuto alcuna offerta".