Lukaku, Solskjaer lo scarica: il norvegese gli preferisce Rashford

Futuro sempre più lontano da Manchester per Romelu Lukaku. Il bomber belga, ormai dichiarato apertamente come obiettivo primario per il mercato atto a costruire la nuova rosa di Antonio Conte, è stato messo alle strette da Ole Gunnar Solskjaer.

Il tecnico dei Red Devils infatti, ha comunicato all'ex Everton che in cima alle proprie gerarchie per l'attacco ad oggi c'è Marcus Rashford. Un messaggio chiaro e diretto a cui si aggiunge l'imminente rinnovo di contratto per l'inglese da 300.000£ a settimana.

Insomma, l'Inter vuole Lukaku e Lukaku vuole l'Inter. Adesso non bisogna far altro che colmare la distanza tra domanda e offerta tra i nerazzurri e il club inglese in modo tale da rendere tutte le parti felici.