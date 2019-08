Lukaku resta a Bruxelles ad allenarsi con l'Anderlecht: United infastidito

Clima sempre più teso tra Romelu Lukaku e il Manchester United. Il giocatore, che ha da qualche settimana espresso la propria volontà di trasferirsi all'Inter, nella giornata di ieri si è allenato con le giovanili dell'Anderlecht.

Oggi il centravanti sarebbe dovuto rientrare a Manchester per recarsi al centro sportivo di Carrington dove avrebbe dovuto prendere parte all'allenamento con il club con il quale è attualmente sotto contratto.

Invece, Lukaku è rimasto anche oggi in Belgio dove si allenerà nuovamente con l'Anderlecht. Una presa di posizione netta che potrebbe sancire la rottura definitiva con i Red Devils. Insomma, il belga vuole andare via e al Manchester United non resta altro che accontentarlo.