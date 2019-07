Lukaku o Dzeko in coppia con Lautaro? Branca dice la sua

Da ormai circa 4 mesi e mezzo non si fa altro che parlare del nuovo attaccante che erediterà la maglia n°9 di Mauro Icardi. L'argentino infatti, dato come principale partente, con ogni probabilità dovrà cercarsi una nuova sistemazione.

Per sostituirlo l'Inter sogna Lukaku dello United, ma sul reparto offensivo nerazzurro Marco Branca sulle frequenze di TMW Radio ha precisato:

"Sull’attacco dico che l’unico arruolabile è Lautaro Martinez, che ha dimostrato delle buone potenzialità e le sta confermando in Coppa America. La scelta del compagno spetta all’Inter. Romelu Lukaku e Edin Dzeko sono simili per caratteristiche. Ad Antonio Conte spetterà trovare lo schema giusto per far funzionare difesa e attacco. Preferisco il secondo, che è più tecnico".