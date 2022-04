Lukaku, non solo Inter: anche un top club sulle tracce del belga

Lukaku potrebbe lasciare il Chelsea al termine di questa stagione e sulle sue tracce, oltre all’Inter, ci sarebbe anche un top club.

Il belga, tornato a Londra quest’estate per 115 milioni di euro dopo un biennio in nerazzurro da protagonista, sta vivendo una stagione abbastanza complicata con i blues. Il rapporto con il tecnico Thomas Tuchel sembrerebbe sempre più incrinato e il centravanti è pian piano finito in fondo alle gerarchie.

Nelle ultime settimane si è spesso parlato di un clamoroso ritorno di Lukaku in nerazzurro ma sulle tracce del belga ci sarebbe anche il Paris Saint Germain. Secondo quanto riportato dal portale francese Butfootballclub.fr, il club parigino lo avrebbe individuato come il sostituto ideale del sempre più probabile partente Kylian Mbappe, che sembrerebbe destinato al Real Madrid. L’affare potrebbe chiudersi anche con la formula del prestito a patto che il Psg paghi tutto l’ingaggio. Prima di imbastire una trattativa bisognerà attendere novità da Londra sul fronte societario. Leonardo, intanto, avrebbe messo nel mirino anche Antony dell'Ajax e Amine Gouiri del Nizza.

L’Inter resta comunque in corsa e come ribadito più volte sarebbe un’opzione molto gradita al giocatore. L’ostacolo resta comunque il prezzo del cartellino e lo stipendio percepito attualmente del giocatore. Il futuro di Lukaku a questo punto resta sempre più incerto e un suo clamoroso ritorno in nerazzurro al momento sembrerebbe molto difficile.