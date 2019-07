Lukaku non convocato da Solskjaer? Non per problemi fisici: i dettagli

Questa mattina abbiamo riportato la notizia dell'esclusione di Romelu Lukaku dalla lista dei convocati diramata dal tecnico dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer per la trasferta in Novergia per presunti problemi fisici (senza però escludere motivi legati al mercato).

Ora però, il Manchester Evening News ha fatto sapere che il belga non è stato affatto escluso per problemi fisici. Il messaggio a questo punto appare abbastanza chiaro: il Manchester United attende (ma non attenderà in eterno) il rilancio decisivo dell'Inter.

I nerazzurri non vogliono sborsare più di 70 milioni comprensivi di bonus. Offerta che non soddisfa gli inglesi ma che, con un piccolo sforzo ulteriore da parte dei meneghini, si potrebbe mettere la parola "fine" ad una delle telenovele più insistenti di questa estate.