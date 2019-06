Lukaku manda chiari segnali all'Inter, le parole dell'attaccante

E' senza dubbio il profilo più gradito per l'attacco della nuova Inter targata Antonio Conte. Romelu Lukaku, che tanto piace al tecnico salentino, ha espresso la stima che anch'egli nutre nei confronti dell'ex CT della Nazionale Italiana.

"Un bene che Conte sia andato all'Inter, per me è il miglior allenatore al mondo. Per quanto riguarda il mio futuro, ho già preso una decisione che non posso ancora comunicare pubblicamente per rispetto del Manchester United con cui ho un contratto".

Questo è quanto affermato dal bomber belga che continua a piacere alla dirigenza meneghina. Chiaramente però, oltre a cedere Mauro Icardi, per portarlo a Milano servirà accontentare le pretese del Manchester United che chiede almeno 75 milioni di euro.