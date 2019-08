Lukaku, la Juventus può aver fatto un assist involontario ai nerazzurri

Nell'ultima settimana sembrava tutto apparecchiato per l'operazione che avrebbe potuto lasciare all'Inter con il cerino in mano. Eppure, grazie al rifiuto di Paulo Dybala al trasferimento in Inghilterra, le possibilità per l'Inter di tesserare Romelu Lukaku sono tornate prepotenti.

A bloccare il tutto, sono le state richieste di ingaggio da parte della Joya (pari a 12 milioni) e i 15 milioni di commissioni richiesti dall'entourage dell'argentino. Richieste che hanno fatto spazientire i Red Devils che adesso potrebbero riaprire i canali con i nerazzurri.

Inoltre, a favorire la partenza di Lukaku, potrebbe essere l'acquisto di Mario Mandzukic proprio dalla Juventus che consentirebbe all'AD nerazzurro Giuseppe Marotta di preparare una nuova offensiva per il belga.