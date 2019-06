Lukaku, l'indizio social del Manchester United non è passato inosservato

Se è vero che (almeno) due indizi fanno una prova, allora la permanenza di Romelu Lukaku al Manchester United è sempre meno probabile. Nella giornata di ieri il belga ha manifestato apertamente la propria stima per il tecnico nerazzurro Antonio Conte.

Stima ovviamente contraccambiata anche dall'allenatore leccese che vede in Lukaku l'uomo perfetto per il suo attacco. L'Inter per accontentare il proprio coach però, dovrà prima monetizzare cedendo Mauro Icardi.

Dal canto suo intanto, il Manchester United (che per il belga chiede almeno 75 milioni di euro), con delle foto di alcuni calciatori della propria rosa, su Instagram ha presentato il calendario 2019/2020. Foto nelle quali figura l'assenza proprio di Lukaku. Un fattore che inevitabilmente aizzato ulteriormente i rumors di mercato.