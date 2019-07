Lukaku, l'agente D'Amico manda un chiaro consiglio all'Inter: le parole

"Per Lukaku l'Inter deve fare in fretta. Ed è per questo che Conte si sta esponendo pubblicamente per cercare di completare la squadra. Prima di accettare l’incarico avrà condiviso il progetto”.

E' questa l'opinione dell'agente Andrea D'Amico ai microfoni di Tuttomercatoweb. Il Manchester United non ha affatto chiuso le porte ad una cessione del belga, ma considerando la chiusura del mercato inglese che avverrà il prossimo 8 agosto, i Red Devils vogliono capire come dovranno comportarsi sul mercato.

Il giocatore aspetta l'assalto dell'Inter. Assalto che, qualora si definissero gli affari Joao Miranda con lo Jiangsu Suning e Joao Mario col Monaco, potrebbe arrivare entro 48 ore.