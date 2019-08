Lukaku Inter, svolta vicina? Oggi l'attaccante non si è allenato

Potrebbe essere la giornata decisiva per il passaggio di Romelu Lukaku all'Inter. Dalle voci che danno la trattativa chiusa, a quelle che ancora non è tutto definito, ma la situazione potrebbe cambiare in positivo per i nerazzurri a breve.

Un dettaglio è arrivato pochi minuti fa. A riportare la notizia il giornalista Kristof Terreur. Lukaku, in Belgio per allenarsi con l'Under 18 dell'Anderlecht, oggi non ha preso parte all'allenamento.

Non si conosce il motivo, ma tutto potrebbe portare ad un imminente accordo tra Manchester United e Inter per il suo passaggio in nerazzurro.