Lukaku-Inter, Solskjaer vuole convincerlo a restare ma lui vuole Conte

Se nella giornata di ieri si parlava di un Ole Gunnar Solskjaer intenzionato a puntare su Marcus Rashford e non su Romelu Lukaku, oggi la redazione di ESPN riporta l'esatto contrario.

Secondo la famosa emittente statunitense infatti, il tecnico norvegese starebbe tentando di convincere il bomber a giocarsi un posto da titolare ad Old Trafford.

Il belga però, dal canto suo non vede l'ora di fare le valigie e raggiungere Antonio Conte a Milano, tecnico incoronato proprio dall'ex Everton come migliore del mondo.

Per riuscire a portarlo alla corte del tecnico salentino, il DS nerazzurro Piero Ausilio, partito ieri per Manchester, offrirà ai Red Devils 70 milioni di euro con 10 milioni versati subito e 60 divisi in due parti nei prossimi due anni.