Lukaku-Inter, si continua a lavorare: le ultime sul belga

Dopo il colpo Diego Godìn - ormai ufficializzato dall'Inter - in casa nerazzurra si sta lavorando per portare a Milano altri giocatori. Inutile dire che il sogno per la sessione di mercato estiva porta il nome di Romelu Lukaku.

L'attaccante belga, esplicitamente richiesto da Antonio Conte, al momento è bloccato dal Manchester United. I Red Devils infatti, per liberare il proprio n°9 vorrebbero recuperare gli 84 milioni investiti due anni fa per prelevarlo dall'Everton.

L'Inter dal canto suo ad oggi propone un prestito biennale da 10 milioni con obbligo di riscatto fissato a 60. Un'operazione dunque da 70 milioni complessivi ma che al momento non convince il club inglese.