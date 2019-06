Lukaku Inter: segnali importanti dall'Inghilterra, lo United inizia a cedere

Dopo le prole di oggi di Federico Pastorello, rappresentante in Italia di Lukaku che ha detto che la trattativa con l'Inter è difficile ma non impossibile, un segnale importante arriva adesso da oltre manica.

Il sito del Mirror ha rilanciato poco fa la notizia che il Manchester United sarebbe già in movimento per trovare il sostituto della punta belga. Si fa il nome di Wissam Ben Yedder del Siviglia: 28 anni, 4 presenze con la Nazionale francese, che è seguito anche da Paris Saint-Germain e Barcellona. Il francese ha avuto una stagione di tutto rispetto, con 35 gettoni di presenza in Liga, 18 gol e 9 assist, mentre in Europa League ha messo a segno 8 gol in altrettante occasioni.