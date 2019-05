Lukaku-Inter, secondo Biasin l'affare è possibile solo ad una condizione

Si prospetta un'estate rovente per l'Inter in ottica calciomercato. Già da qualche mese, complici anche le frizioni con Mauro Icardi, i nomi che vengono accostati al club di Corso Vittorio Emanuele sono molteplici.

A fare il punto della situazione, ci ha pensato il famoso giornalista sportivo Fabrizio Biasin, che in un editoriale per Tuttomercatoweb ha parlato così dei nomi in orbita Inter:

"Alcuni nomi sono già noti: Diego Godin per la difesa, Nicolò Barella per il centrocampo, Edin Dzeko per l’attacco, Romelu Lukaku solo se il Manchester accetterà Ivan Perisic come parziale contropartita. In uscita Mauro Icardi (ma va convinto) e, forse, pure Radja Nainggolan (ma bisogna trovare un compratore)“.