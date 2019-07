Lukaku-Inter, Marotta fa il punto della situazione

Intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" in occasione della presentazione dei calendari, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha fatto il punto della situazione riguardo alla situazione riguardante Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United.

Così il dirigente nerazzurro: "Oggi è chiaro che le richieste dei giocatori sono veramente elevate in alcuni casi, come per Lukaku. Noi abbiamo fatto un'offerta congrua e importante rispettando il valore del giocatore. Non si è concluso niente, cercheremo di monitorare ancora".