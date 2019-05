Lukaku-Inter, lo United dà l'ok all'operazione: c'è solo una condizione

Dall'Inghilterra giungono buone notizie per l'Inter in ottica calciomercato. Nella giornata di ieri, sarebbe andato in scena un incontro tra i vertici del Manchester United e Romelu Lukaku.

Secondo il Sun infatti, grazie a questo summit si sarebbe arrivati alla conclusione che il club inglese avrebbe dato il proprio assenso alla cessione dell'attaccante. L'Inter resta la pista più calda, ma per ingaggiare il belga bisognerà comunque convincere i Red Devils che chiedono almeno 85 milioni.

Per intenderci, la cifra che sborsarono quando ingaggiarono Lukaku dall'Everton. Dal canto suo però, il Manchester United si è detto disposto anche ad accettare l'inserimento di un giocatore nerazzurro nell'affare, uno su tutti Ivan Perisic.