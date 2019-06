Lukaku-Inter, la fumata bianca può arrivare solo ad una condizione

Non accennano a placarsi le voci che vedrebbero un forte interessamento dell'Inter per Romelu Lukaku. Il bomber belga è un'esplicita richiesta di Antonio Conte, ma convincere il Manchester United a cederlo non sarà affatto facile.

La dirigenza meneghina, per provare ad abbassare la parte economica dell'affare, aveva inserito nell'affare il cartellino di Ivan Perisic, profilo che negli scorsi anni è stato corteggiato dai Red Devils ma che oggi non interessa più.

Per questo motivo, qualora l'Inter decidesse seriamente di puntare su Lukaku, dovrà necessariamente staccare un assegno da almeno 75 milioni di euro.