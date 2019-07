Lukaku Inter, l'attaccante andrà via? Solskjaer ha trovato il sostituto

Romelu Lukaku e l'Inter, una trattativa di mercato che, al momento, non si sblocca. L'attaccante del Manchester United, che ha saltato le ultime amichevoli giocate dai Red Devils, non è intenzionato a restare in Inghilterra.

Lukaku avrebbe già accettato un trasferimento all'Inter, voluto da Antonio Conte. I due club, però, non hanno ancora trovato l'accordo per il passaggio di Lukaku in nerazzurro.

Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, sta facendo a meno del centravanti belga. Come riportato da alcuni media inglesi, l'allenatore norvegese sta provando Anthony Martial come attaccante centrale. Il giocatore francese potrebbe essere il sostituto di Lukaku al centro dell'attacco del Manchester United. Martial ha sempre giocato come esterno offensivo, prevalentemente sulla fascia sinistra, ma ora potrebbe ricoprire un nuovo ruolo: Solskjaer è al lavoro.