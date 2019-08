Lukaku Inter: intesa totale con il Manchester United. I dettagli

Romelu Lukaku sarà presto un giocatore dell'Inter. E' notizia di pochi minuti fa, data dalla giornalista Claudia Garcia. Questo il suo tweet: "Lukaku va all'Inter. Ho conferme di una intesa totale con United. Presto la firma, domani potrebbe arrivare in Italia".

Una lunga trattativa arrivata all'epilogo. Antonio Conte avrà il suo pupillo, il suo attaccante. Lukaku era seguito dal tecnico italiano già ai tempi del Chelsea. Il Manchester United non dovrebbe sostituire il giocatore belga, anche se c'è l'interesse per Fernando Llorente, ex Tottenham ora svincolato.

Il club inglese sta puntando a rinforzare il centrocampo: Eriksen o Bruno Fernandes potrebbero arrivare a 'Old Trafford'. Il mercato inglese chiuderà domani, sono ore frenetiche per tutte le operazioni in entrata e uscita.