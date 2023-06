Lukaku-Inter, il belga verrà acquistato? Biasin fa chiarezza. E sul futuro di Onana…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/06/2023

Lukaku-Inter, continuano le voci che vorrebbero il belga in nerazzurro. Uno dei nodi fondamentali per quanto riguarda il mercato nerazzurro è quello inerente al futuro di Romelu Lukaku. Il centravanti di proprietà del Chelsea, la scorsa stagione, ha fatto il diavolo a quattro per andare via da Londra e raggiungere nuovamente Milano. La stessa cosa sta provando a ripeterla quest’anno, ma tante cose sono cambiate.

Infatti, il Chelsea, rispetto all’anno scorso, non è minimamente disposto ad accettare il prestito del giocatore e per lasciarlo partire, vuole solo una cessione a titolo definitivo. Non una buona notizia per Marotta e Ausilio che, soprattutto in questo momento, non dispongono di denaro fresco da poter destinare sull’attaccante belga. Ma proprio in queste ore, tanti media, hanno parlato della possibilità per l’Inter di poter acquistare il giocatore.

Di questo, attraverso le colonne di Libero, ha parlato Fabrizio Biasin. Per il giornalista, infatti, è improbabile che la dirigenza di viale della Liberazione si impegni per 30 o 40 milioni di euro nell’acquisto del giocatore. Anche se ci fosse la cessione di Onana, l’unica possibilità che hanno in mente i nerazzurri è quella di arrivare al prestito. E, a proposito del futuro di Onana, Biasin ha parlato della situazione.

Il portiere nerazzurro è nel mirino del Manchester United che, in questo momento, continua a corteggiarlo, ma, di fatto, non ha ancora presentato alcuna proposta formale nella sede nerazzurra. Sarà questione di tempo? Lo vedremo. Poi, bisognerà capire come l’Inter investirà quel denaro.