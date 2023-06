Lukaku-Inter: il belga spinge per i nerazzurri, ma si aspetta una mossa concreta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/06/2023

Lukaku-Inter, il belga vuole i nerazzurri, ma si aspetta una mossa concreta. In queste ore di mercato, la dirigenza nerazzurra sta cercando di capire quali possono essere i profili più utili alla rosa di Simone Inzaghi per lottare per lo scudetto. Tra i nomi cerchiati in rosso da Marotta e Ausilio c’è sicuramente quello di Romelu Lukaku.

L’attaccante belga, la scorsa estate, ha fatto di tutto per tornare a vestire la maglia nerazzurra, riuscendoci. Ma l’intenzione di Big Rom, continua ad essere quella di rimanere a Milano, anche se le intenzioni della società londinese, adesso, sono decisamente cambiate rispetto alla scorsa stagione.

Infatti, il board dei blues, come riportato dal giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi, non ha intenzione di ridare in prestito l’attaccante belga, ma solo di cederlo a titolo definitivo per poter finanziare la campagna acquisti. Un ostacolo non indifferente rispetto alla scorsa estate, soprattutto perchè già dall’Arabia Saudita sono arrivate delle ricche offerte che il giocatore ha rifiutato per riprovare un nuovo miracolo.

Ovviamente, non sarà per niente facile riportare Lukaku a Milano, ma il classe 1993 vuole provarci ancora una volta e chiede alla dirigenza interista di fare quanto possibile per far sì che la trattativa vada a buon fine. Insomma, l’intenzione di due delle tre parti in causa è chiara. Manca forse quella più importante, quella del Chelsea. Per questo, l’estate di Lukaku, si preannuncia bollente.