Lukaku-Inter, il belga freme: ecco quando ci sarà l’attacco decisivo per portarlo a Milano

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 06/07/2023

Lukaku-Inter, il belga freme per ritornare a Milano. Uno dei grandi obiettivi di mercato della società nerazzurra è sicuramente l’attaccante belga, Romelu Lukaku. Il giocatore, nella passata stagione, ha fatto il diavolo a quattro per ritornare nuovamente a vestire la maglia nerazzurra. Ma, di fatto, resta un giocatore di proprietà del Chelsea. La società inglese, nel frattempo, ha cambiato proprietà ed il nuovo boarding è poco avvezzo a lasciar partire i giocatori in prestito.

Ecco perchè servirà tutta la diplomazia possibile per poter regalare ad Inzaghi un giocatore che il tecnico ritiene centrale per poter provare l’attacco alla seconda stella. Proprio a tal proposito, La Gazzetta dello Sport, parla delle possibili tempistiche che potrebbero riportare il giocatore ad Appiano Gentile. Per la rosea, infatti, non sarà questa la settimana decisiva per Big Rom.

Molto più probabile è che si dovrà attendere la prossima, quando verrà presentata l’offerta ufficiale al Chelsea in cui si proverà ad acquistare il giocatore a titolo definitivo. L’intenzione della dirigenza nerazzurra è quella di regalare Lukaku ad Inzaghi per l’inizio del ritiro, in modo da permettere di allenarsi al meglio con la squadra. Dopo quella data, il giocatore potrà essere libero di ascoltare qualunque altra proposta che gli perverrà.

L’Inter e il belga si augurano che quest’ultimo scenario non avvenga. Entrambe le parti si augurano di potersi riabbracciare e sperano di riuscire a convincere il Chelsea. Mancano ancora un po’ di giorni. A breve si capirà se il ritorno di Lukaku sarà fattibile o meno.