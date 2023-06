Lukaku-Inter, i nerazzurri studiano una nuova formula col Chelsea: ecco la proposta di Marotta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/06/2023

Lukaku-Inter, i nerazzurri studiano una nuova formula da proporre al Chelsea. Il leit motiv di questi giorni in chiave mercato, è il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, dopo essere passato al Chelsea due stagioni fa, ha fatto il diavolo a quattro per ritornare a Milano. Dopo la fine della stagione, il giocatore ritornerà a Londra dai blues detentrici del cartellino.

Adesso, il giocatore e l’Inter avrebbero intenzione di ricongiungersi nuovamente, ma la missione con la squadra inglese non sarà particolarmente semplice. Infatti, il Chelsea, non ha intenzione di dare nuovamente in prestito il giocatore, ma di recuperare la spesa fatta due stagioni fa. Proprio per questo la prima proposta di prestito alle condizioni dello scorso anno, è stata rifiutata.

Secondo quanto riportato dalla redazione del Telegraph, i nerazzurri sarebbero in procinto di presentare una nuova proposta. In viale della Liberazione, infatti, vorrebbero avanzare un’offerta di prestito con diritto di riscatto a 30 milioni di euro. Il Chelsea, in questo momento, continua a chiedere come minimo un obbligo di riscatto. Vedremo, dunque, nelle prossime ore, se effettivamente ci saranno degli sviluppi positivi per i nerazzurri. Di sicuro, la situazione, ad oggi, è molto complicata e ai limiti dell’impossibile.