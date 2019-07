Lukaku-Inter, i nerazzurri formulano una nuova offerta: le cifre

Continua incessantemente il pressing del club di Viale della Liberazione per arrivare a Romelu Lukaku. Il bomber belga è senza dubbio l'obiettivo n°1 di questa sessione di mercato e la dirigenza meneghina farà di tutto per regalare l'attaccante ad Antonio Conte.

L'Inter per prelevare Lukaku ha offerto allo United 10 milioni per il prestito oneroso più l'obbligo di riscatto fissato a 60 milioni pagabili in tre anni diversi.

Alla proposta della rateizzazione del pagamento il club inglese si è detto disponibile, ma sull'importo ha fatto sapere che servono 80 milioni. Secondo ESPN però, l'Inter starebbe pian piano diminuendo la distanza tra domanda e offerta preparando un'offerta da 60 milioni più bonus.