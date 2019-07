Lukaku-Inter, i nerazzurri accelerano: previsto incontro con lo United

Ci siamo, l'accelerata prevista per l'Inter per arrivare a Romelu Lukaku arriverà a breve. Per l'esattezza, come riferito da Sportmediaset, nella prossima settimana.

Il club meneghino mantiene i contatti con Federico Pastorello, agente del belga e che sta curando la trattativa tra i nerazzurri e i Red Devils. A riguardo, la redazione di Sportmediset sul proprio sito riporta:

"L'Inter rompe gli indugi e prepara l'affondo per Romelu Lukaku. I contatti con l'intermediario della trattativa con il Manchester United Federico Pastorello non si sono mai interrotti e l'azione di disturbo della Juve non spaventa, ma ora nell'agenda dei dirigenti nerazzurri c'è un appuntamento con i Red Devils, previsto, come riferisce la 'Gazzetta dello Sport', la prossima settimana, quando la squadra di Conte sarà in ritiro a Lugano.