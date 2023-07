Lukaku-Inter, grande novità sull’attaccante belga: il Chelsea manda il suo messaggio al giocatore

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/07/2023

Lukaku-Inter, c’è la grande novità per riportare l’attaccante belga a Milano. In questi giorni, in viale della Liberazione, si lavora incessantemente per quanto riguarda il calciomercato. Oltre alla possibile cessione di Onana al Manchester United, si sta cercando di riportare in maglia nerazzurra Romelu Lukaku. Sia l’Inter che il giocatore hanno lo stesso obiettivo, ma bisogna trattare con un osso duro come il Chelsea.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, c’è una novità molto importante che riguarda proprio Big Rom. Infatti, domani, il Chelsea si riunirà per ricominciare la stagione agli ordini del nuovo tecnico, Mauricio Pochettino. Di fatto, però, Lukaku non sarà presente. Il boarding dei blues ha concesso altro tempo al giocatore che, nel caso in cui non passasse in nerazzurro, dovrà presentarsi in ritiro il 17 luglio.

Un segnale importante, che dimostra come anche il Chelsea abbia intenzione di terminare in tempi brevi la questione, anche se, ovviamente, non sarà semplice trovare una quadra. Il giocatore, dal canto suo, ha dimostrato fortemente di volere ancora il nerazzurro, rifiutando le offerte dall’Arabia e non essendo interessato a passare alla Juventus che potrebbe pensarci in caso di addio di Vlahovic.

Vedremo quale sarà l’epilogo di questa trattativa. Di sicuro, tutte le parti, lavoreranno senza sosta per trovare un accordo che possa accontentare tutti e riporti Lukaku a vestire la maglia dell’Inter anche nella prossima stagione.