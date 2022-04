Lukaku Inter, dall’Inghilterra: ritorno possibile a determinate condizioni

Inter, il clamoroso ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro potrebbe realizzarsi già la prossima estate. Arrivano conferme anche dall'Inghilterra.

Il belga è sempre più ai margini del progetto tecnico di Thomas Tuchel e avrebbe già espresso il suo desiderio di tornare all’Inter dopo il tanto discusso e criticato addio di alcuni mesi fa. Secondo quanto riporta Football Insider l’attaccante avrebbe avuto un litigio con il tecnico a gennaio e da allora il rapporto tra i due sarebbe ai minimi termini. Il centravanti ha disputato finora una stagione abbastanza deludente in cui ha trovato pochissimo spazio, con sole 5 reti realizzate in Premier League.

L’esperienza di Romelu Lukaku con la maglia dei blues sembrerebbe ormai destinata a terminare in estate, specialmente se il tecnico tedesco dovesse essere riconfermato anche la prossima stagione. Come confermato dal portale britannico l’Inter avrebbe già avuto i primi contatti con la dirigenza del club londinese per capire la fattibilità dell’operazione. Il prezzo del belga sarebbe ampiamente fuori dai parametro dei nerazzurri ma l’affare potrebbe concretizzarsi soltanto nel caso in cui il Chelsea accettasse una cessione in prestito. Ogni discorso è comunque rimandato a fine stagione anche perché il Chelsea, dopo l’addio di Roman Abramovich, avrà un nuovo proprietario.