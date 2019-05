Lukaku-Inter, colui che può avviare definitivamente l'affare ora ha un nome

Quanto arrivato dal Regno Unito tramite l'Express riguardo l'affare che potrebbe portare Romelu Lukaku in nerazzurro ha sorpreso tutti. A dare la scossa decisiva alla trattativa, potrebbe essere una figura che non sia Antonio Conte.

Si tratta di Federico Pastorello, l'agente dell'attaccante classe '93 che con l'Inter ha ottimi rapporti. Il famoso agente infatti, potrebbe essere il fattore su cui il club di Corso Vittorio Emanuele potrebbe far leva per portare il belga a Milano.

A riguardo, ne è sicuro Kristof Terreur, giornalista dell'emittente inglese HLN che ha dichiarato: “Pastorello ha buoni rapporti con l’Inter, è lui la chiave in questo affare. So che Conte e Pastorello hanno un piano. Per l’allenatore Lukaku è l’attaccante ideale, ma l’Inter ha le possibilità finanziarie per prendere Lukaku? Non ne sono sicuro al momento“