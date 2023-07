Lukaku-Inter, c’è la novità dell’ultima ora per l’attaccante belga: le intenzioni di Marotta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 05/07/2023

Lukaku-Inter, novità importante per quanto riguarda l’attaccante belga. Queste ore sono particolarmente calde per quanto riguarda il mercato nerazzurro. Il club di viale della Liberazione è, infatti, molto attivo sia per quanto riguarda le entrate che per quanto concerne le uscite. Andato via Brozovic, è subito entrato in rosa Frattesi che alle 19 inizierà a sostenere le visite mediche al CONI.

Ma non è finita qui. Perchè da tempo si sa come, con il Manchester United, ci sia in piedi una trattativa per la cessione di Onana. I Red Devils, hanno presentato una prima offerta da 45 milioni di euro, rifiutato dall’Inter che ne chiede 60. L’impressione è che l’affare andrà in porta e con quei soldi i nerazzurri potranno affondare il colpo su Lukaku e un investimento più pesante tra un portiere o un centrocampista.

Intanto, a tal proposito, dalla redazione di Sky Sport, arrivano novità importanti per quanto riguarda Romelu Lukaku. Infatti, pare che la società nerazzurra vorrebbe provare a presentare un’offerta al Chelsea anche prima della cessione di Onana. L’obiettivo è quello di far avere l’attaccante belga già in ritiro a Simone Inzaghi che sarebbe ben contento di poterlo allenare fin dall’inizio, soprattutto per un giocatore con la struttura fisica così importante.

Vedremo come andranno le cose. Ma la situazione in viale della Liberazione è in continua evoluzione. Lukaku aspetta i nerazzurra e non ha intenzione di muoversi dalla sua posizione. L’Inter vuole accontentarlo e proverà in ogni modo a portarlo per la terza volta a Milano.