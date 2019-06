Lukaku-Inter, c'è la bozza di accordo: le cifre dell'affare

Da ormai svariate settimane viene visto come l'erede perfetto di Mauro Icardi. Oggi inoltre, la redazione di Libero rilancia riportando addirittura le cifre sulla quale Inter ed entourage di Romelu Lukaku si sarebbero accordati.

"In casa nerazzurra arrivano notizie dalla doppia lettura per quanto riguarda Lukaku 26 anni, primo obiettivo di Antonio Conte per l’attacco. Il calciatore belga e l’Inter hanno trovato l’accordo sull’ingaggio: 9,7 milioni di euro. Resta però da convincere il Manchester United, che non si smuove dalla richiesta di circa 85 milioni e, al momento i Red Devils non sono disposti nemmeno a inserire una contropartita tecnica".

Questo è quanto riferito stamane dal famoso quotidiano. Insomma, l'intesa col bomber del Manchester United c'è tutta. Ora però, bisognerà superare l'ostacolo più complicato, ossia convincere il club inglese a liberarlo a cifre quantomeno ragionevoli.