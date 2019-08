Lukaku-Inter, anche Fabrizio Romano conferma: Pastorello vuole chiudere

Dopo Gianluca Di Marzio, arriva anche la conferma di Fabrizio Romano. Secondo i due giornalisti di Sky infatti, l'Inter sembra aver messo il piede sull'acceleratore per chiudere quanto prima l'affare Lukaku.

"L'Inter forza per Romelu Lukaku: l'agente è in arrivo a Londra per preparare l'offerta definitiva al Man United. Ci sarà tempo anche oltre l'8 agosto ma adesso si entra nel vivo, l'Inter è pronta a spingere e ritentare".

Questo è quanto riferito da Fabrizio Romano. Insomma, il controsorpasso dell'Inter nei confronti della Juventus sembra ormai noto a tutti. L'AD interista Beppe Marotta è intenzionato a regalare ad Antonio Conte l'attaccante che tanto ha richiesto.