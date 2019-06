Lukaku, il CT del Belgio lo spinge via dallo United: le parole

Iniziano a giungere sempre più indizi sulla partenza di Romelu Lukaku dal Manchester United. Il giocatore è stimato moltissimo dal tecnico dell'Inter Antonio Conte (stima contraccambiata anche dall'attaccante).

Convincere i Red Devils a lasciarlo partire ad una cifra quantomeno ragionevole però non sarà affatto semplice. Il club inglese infatti, vorrebbe recuperare almeno la cifra sborsata per prelevarlo dall'Everton, ossia 75 milioni di euro. Aldilà di tutti i rumors di mercato, a parlare del futuro del giocatore ci ha pensato il CT del Belgio Roberto Martinez che su Lukaku ha detto:

"Voglio che Romelu sia felice. E' pronto per qualcosa di nuovo. Non sono preoccupato per lui. Può giocare ovunque, ma voglio che i miei giocatori siano felici".