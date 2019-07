Lukaku, il belga riprende ad allenarsi e "corre" verso Conte

Nella giornata di ieri, si era diffusa la notizia di uno stop in allenamento di Romelu Lukaku. Il belga infatti, si era allenato a parte (magari per via di una decisione presa dai vertici del Manchester United per preservare il giocatore da possibili infortuni che avrebbero potuto compromettere l'affare con l'Inter)

Oggi però la situazione è cambiata. L'ex Everton è tornato ad allenarsi regolarmente e lavora in vista del prossimo impegno in Australia contro il Leeds United.

Nella giornata di sabato poi, alle ore 13:30 italiane, il giocatore affronterà in International Champions Cup quello che può essere il suo prossimo club: l'Inter.