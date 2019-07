Lukaku fuori contro il Leeds: lo United spiega il motivo con un comunicato

Ore caldissime sul fronte Romelu Lukaku. L'attaccante belga infatti, è stato escluso dal tecnico dello United Ole Gunnar Solskjaer per la sfida contro il Leeds. A spiegarne il motivo, ci ha pensato il Manchester United stesso che sul proprio sito scrive:

"Il manager del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha spiegato perché ha deciso di escludere David De Gea e Romelu Lukaku per l'amichevole contro il Leeds United a Perth.

Entrambi i giocatori hanno anche saltato la partita di apertura del Tour 2019, la vittoria per 2-0 contro Perth Glory, ma si sperava che sarebbero tornati a disposizione per sfidare la squadra dello Yorkshire allo stadio Optus.

Tuttavia, De Gea era al top in vista della partita e Lukaku ha preso una botta in allenamento, unendosi a Lee Grant e Luke Shaw in panchina.

"David si è ammalato oggi, quindi non si sentiva a posto", ha spiegato Solskjaer a MUTV, che sta mostrando tutte le partite del Tour 2019 dal vivo. "Aspetteremo fino alla partita di Inter Milan [sabato] per lui. Non sono pronti, gli altri, neanche [Lukaku, Shaw e Grant]. ""

Su una nota più positiva, Eric Bailly e Victor Lindelof erano abbastanza in forma per iniziare l'amichevole nel cuore della difesa unita.

"Ovviamente, Eric ha avuto un'operazione poco prima della fine della stagione", ha aggiunto il manager. "" Ma ora è tornato e ci siamo allenati tutta la settimana con lui. "

"È bello vederlo. Victor era in forma, era solo una piccola cosa prima della prima partita".