Lukaku, dal belgio sono sicuri: lo United sta aspettando l'Inter

Che Romelu Lukaku si sia ripromesso ad Antonio Conte non è più un mistero. Il bomber belga e il tecnico leccese si stimano reciprocamente e non vedono l'ora di poter lavorare insieme, ma è chiaro che per accontentarli servirà far trovare un accordo ad Inter e Manchester United.

Il club inglese è stato chiaro: per liberare l'ex Everton servono 83 milioni di euro, mentre l'Inter oggi - comprensivi di bonus - ne offre massimo 70.

Vista anche l'esclusione del giocatore per la partita di oggi contro il Leeds a Perth, in Australia, secondo il giornalista belga Kristof Terreur i Red Devils starebbero aspettando un rilancio dei nerazzurri in modo tale da chiudere la trattativa prima possibile.