Lukaku all'Inter indipendentemente da Icardi: ne è sicuro Barzaghi

Giorni sempre più caldi per il club meneghino per quanto concerne il futuro di Mauro Icardi. La moglie e agente del giocatore Wanda Nara vorrebbe far liberare il marito-assistito a parametro, ma dal canto suo, l'Inter non è affatto intenzionata a risolvere il contratto dell'argentino.

Come post-Icardi il preferito resta Romelu Lukaku del Manchester United. A rendere nota la strategia dell'Inter per arrivare al belga, ci ha pensato Marco Barzaghi che sulle frequenze di Radio Sportiva ha dichiarato:

"La novità che l’Inter, per non farsi ricattare, sta cercando di mettere da parte un tesoretto (cedendo giovani) per arrivare a Lukaku indipendentemente dalla cessione di Icardi, senza così trovarsi alle strette. Il fatto che la famiglia Icardi parta per una lunga vacanza ci fa pensare che la situazione non si sblocchi prima del ritiro: va bene minacciare di andare a scadenza ma poi stare due anni senza giocare metterebbe a rischio carriera di Mauro".