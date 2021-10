Lucca all’Inter? Le parole del presidente del Pisa che spiazzano i tifosi

Lorenzo Lucca sta stupendo tutti.

L’attaccante di proprietà del Pisa – clicca qui per leggere il suo profilo -, dopo essere stato grande protagonista in Serie C con la maglia del Palermo, si sta facendo notare grazie ai suoi gol anche in Serie B. 6 reti in 7 partite, un bottino che lo sta consacrando come uno dei migliori attaccanti italiani tanto che, secondo le ultime voci, sarebbe anche sotto la lente di ingrandimento del ct della Nazionale Roberto Mancini. Ma non solo, infatti, alcune squadre di Serie A si starebbero interessando a Lucca provando a strapparlo alla società toscana. Intanto, il sito Tuttopisa.com, ha intervistato il presidente del Pisa, Giuseppe Corrado, che si è espresso su Lucca.

Ecco le sue parole: “Se ce lo stanno chiedendo in tanti? No. Tante situazioni sono create dai media che spesso in maniera precipitosa giudicano troppo negativamente una scelta e poi successivamente la estremizzano in maniera positiva. Lucca è un calciatore forte con caratteristiche uniche, ha la fortuna di giocare in una squadra come il Pisa ed essere allenato da un tecnico come Luca D’Angelo. Vedremo poi con il tempo se meriterà una categoria diversa dalla nostra”.

Un giovane su cui l’Inter ha messo gli occhi e che vorrebbe avere con sé – clicca qui per leggere le ultime su questo interessamento. Marotta e Ausilio hanno il nome di Lucca cerchiato in rosso e vedremo se, fin dal mercato di gennaio si proverà un affondo. Intanto, lui, continua a trascinare il Pisa in un inaspettato primo posto in classifica che, oggi, vorrebbe dire promozione nella massima serie.