Lucas Vazquez Inter, il Real prepara l'offerta per non perderlo a zero

Con la stagione 2020/2021 ancora tutta definire per quanto riguarda Liga e Champions League, in casa Real Madrid si sta lavorando anche sulla questione dei rinnovi dei contratti in scadenza.

Tra le priorità delle merengues vi è quella di prolungare il contratto a Lucas Vazquez, classe 1991 che al momento percepisce 3.5 milioni di euro netti a stagione. All'esterno la dirigenza madrilena inizialmente aveva chiesto una leggera riduzione dell'ingaggio, ma adesso, pur di non perderlo a parametro zero, sembra seriamente intenzionata a rilanciare.

Secondo quanto riferito da AS, il Real Madrid farà pervenire a Vazquez un'offerta contrattuale triennale con opzione per il quarto anno con un corrispettivo pari a 5 milioni di euro a stagione. Tra le squadre interessate ad ingaggiare lo spagnolo nel caso in cui si liberasse gratis ci sarebbe anche l'Inter, ma qualora Vazquez rinnovasse, acquistare il cartellino diventerebbe proibitivo.