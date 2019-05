Lotito pronto a blindare Milinkovic-Savic: le parole del n°1 della Lazio

Nella giornata di ieri gran parte degli esperti di mercato italiani (da Gianluca Di Marzio ad Alfredo Pedullà) hanno parlato di un prepotente avvicinamento della Juventus per Sergej Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo, ormai da due anni tra i centrocampisti più ambiti in Europa, è una di quelle rare occasioni in cui un club come la Lazio può mettere a segno una plusvalenza monstre. Sul proprio pezzo da 90, Claudio Lotito a Tg2 Italia ha detto:

"Milinkovic-Savic è una di quelle intuizioni che ha avuto la società attraverso il direttore sportivo Igli Tare. E' uno dei gioielli del club, è stato eletto anche miglior centrocampista della Serie A; da noi i giocatori vengono formati e crescono".