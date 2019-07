Longo, l'attaccante sempre più verso il Deportivo La Coruna: le ultime

Da quando è uscito dal settore giovanile dell'Inter, Samuele Longo è sempre stato in giro per l'Europa. Ancora oggi, a 27 anni già compiuti, l'attaccante veneto si ritrova a dover vagare in prestito in cerca di una squadra che gli conceda continuità.

Su di lui oggi c'è l'interesse concreto del Deportivo La Coruna, club di Segunda Division pronto a prelevarlo in prestito e a riscattarlo (obbligatoriamente) in caso di promozione in Liga.

In queste settimane Longo ha svolto la preparazione atletica estiva sotto la guida di Antonio Conte. In più, l'ex Cremonese ha preso parte anche alla tournée estiva dove ha disputato ben 144 minuti conditi da una rete: quella di ieri contro il PSG.