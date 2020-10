Locatelli Inter, Carnevali avvisa: "Vogliamo trattenerlo"

Manca sempre meno alla chiusura di una delle più atipiche sessioni di calciomercato. Trattative influenzate dalle perdite dovute alla diffusione del COVID-19 che hanno avuto strascichi non irrilevanti. Eppure, pur non sborsando cifre astronomiche, l'Inter è riuscita a mettere a disposizione del tecnico Antonio Conte una rosa ancora più lunga rispetto a quella della passata stagione.

Ad oggi al termine del mercato mancano poco più di 48 ore e per concludere gli ultimi colpi in entrata ieri nella propria sede sita in Viale della Liberazione l'Inter ha invitato il DS del Sassuolo Giovanni Carnevali. Dal club neroverde si segue Manuel Locatelli, profilo che all'AD nerazzurro Giuseppe Marotta piace parecchio ma per la quale il dirigente del club emiliano ha fatto un'importante precisazione.

Ai microfoni di Sky Sport infatti, prima del match contro il Crotone, Carnevali ha detto che calciatori come Manuel Locatelli, Jeremie Boga e Domenico Berardi sono stati corteggiati a lungo ma che il Sassuolo tenterà di blindarli.