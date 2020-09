Lo Schalke esonera Wagner: l'obiettivo dell'Inter Kabak può avvicinarsi

La crisi profonda che ha colpito lo Schalke 04 ha portato ad un nuovo ribaltone in panchina per la squadra della Ruhr. Dopo ben 18 giornate senza vittorie la società tedesca ha deciso di esonerare il tecnico David Wagner, dopo l'ultima sconfitta casalinga contro il Werder Brema per 3-1.

Come ha riportato gianlucadimarzio.com, la situazione potrebbe portare anche a novità di mercato interessanti in ottica Inter. Infatti, i nerazzurri, sono molto interessati al difensore centrale turco classe 2000, Ozan Kabak, seguito in passato anche dal Milan, ma solo in caso di partenza di Milan Skriniar.

Il difensore slovacco è stato tenuto per 90 minuti in panchina nella partita d'esordio in campionato contro la Fiorentina e, stando alle voci dei giorni scorsi, ci sarebbe un forte interessamento da parte del Tottenham che, però, non ha ancora soddisfatto le richieste economiche della società milanese. Anche le parole di Antonio Conte di ieri sera hanno lasciato spazio alla possibilità di una cessione per il numero 37 a fronte di una congrua offerta economica.

Porte girevoli, dunque, nella difesa interista. Dopo l'acquisto di Kolarov e la cessione di Godin, un'altra operazione potrebbe concludersi in questa ultima settimana di mercato. Per uno Skriniar che potrebbe andare, un Kabak che potrebbe rimpiazzarlo.