Lille-Roma, Fonseca convoca regolarmente anche Dzeko: la lista

Sarà normalmente arruolato insieme al resto dei compagni Edin Dzeko che domani sera scenderà in campo in Francia per sfidare il Lille. In attesa dell'assalto decisivo dell'Inter, il bosniaco continua il proprio percorso in giallorosso dimostrando di essere un grande professionista. Questo il comunicato dei capitolini sulla lista dei convocati diramata dal tecnico Paulo Fonseca per la trasferta transalpina:

"Ecco la lista dei convocati giallorossi per l’amichevole in casa del Lille di sabato. Il calcio d'inizio della sfida, la prima stagionale fuori dall'Italia, è fissato per le 18:00.

Pau Lopez, Daniel Fuzato, Antonio Mirante

Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Federico Fazio, Gianluca Mancini, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola

Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Nicolò Zaniolo, Amadou Diawara

Diego Perotti, Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Justin Kluivert, Mirko Antonucci".