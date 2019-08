Libero - Marotta punta Milinkovic-Savic. L'Inter prepara l'offerta

Il mercato dell'Inter è tutt'altro che terminato. La dirigenza nerazzurra è alla ricerca degli ultimi tasselli per completare il puzzle. Secondo Libero, Giuseppe Marotta vorrebbe regalare Sergej Milinkovic-Savic ad Antonio Conte, calciatore chiave per il gioco del tecnico leccese.

“Marotta tiene vivo il sogno Milinkovic-Savic - scrive il quotidiano - . Per lui l’Inter può arrivare ad offrire 15 mln per il prestito oneroso e 60 mln per il diritto di riscatto. La Lazio attende un approccio ufficiale”.