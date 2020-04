Leo Messi all'Inter, Serena commenta le parole di Moratti: i tifosi sognano

Dopo le parole di ieri dell'ex Presidente dell'Inter Massimo Moratti dove ha affermato che Suning avrebbe fatto un tentativo per portare Leo Messi a Milano, oggi al Mundo Deportivo lo storico patron nerazzurro ha fatto un passo indietro.

Quanto dichiarato ieri, sono parole che direbbe un tifoso sognatore qualunque. Aldo Serena però non la pensa così. Secondo l'ex attaccante infatti, quando il n°1 di Saras si sbottona così in pentola bolle qualcosa di grosso.

Messi sarebbe l'ideale per rilanciare il calcio italiano dopo la tragedia legata alla diffusione del COVID-19. Dunque, per Aldo Serena l'arrivo della Pulce nel nostro calcio non è affatto da escludere.