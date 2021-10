Leno vicino all'Inter? Il retroscena sul portiere tedesco

L'Inter non ha mai pensato a Leno.

Dopo che, nella giornata di oggi, in tanti hanno confermato l'approdo di Andrè Onana in nerazzurro in vista della prossima stagione - leggi qui le ultime notizie -, il sito tematico Calciomercato.com riporta un retroscena sul portiere tedesco dell'Arsenal che, nei giorni scorsi era stato accostato prepotentemente all'Inter. Un giocatore di sicuro affidamento, ma su cui l'Inter non ha mai deciso di puntare, perchè, il primo ed unico obbiettivo per la porta è sempre stato Andrè Onana.

Dunque, il senegalese, sarà il portiere titolare per la prossima stagione dell'Inter, mentre Leno o rimarrà all'Arsenal fino a fine contratto che scade nel 2023, oppure troverà una nuova sistemazione la prossima estate. Intanto, è stata smentita la voce secondo cui Onana avrebbe preso il posto di Handanovic fin da gennaio visto che Simone Inzaghi punta davvero molto sul portiere sloveno che, di fatto, finirà la stagione in nerazzurro per poi, eventualmente, ridiscutere il contratto con la società nerazzurra.

Ma quello di Onana non è solo l'unico nome per il mercato dell'Inter della prossima stagione: infatti, oltre al ruolo di portiere, la società nerazzurra cercherà di puntellare anche il reparto arretrato, viste le partenze di D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov. Il primo nome della lista dei dirigenti di viale della Liberazione è quello del tedesco di proprietà del Borussia Monchengladbach, Matthias Ginter - vedi le ultime su questo interessamento -, anche lui in scadenza di contratto. Vedremo se anche questa operazione si concretizzerà.