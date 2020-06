Lenglet Inter, il francese spegne le voci: "A Barcellona sto molto bene"

Non c'è più solamente Arturo Vidal tra i calciatori accostati all'Inter in un'ipotetica operazione congiunta con Lautaro Martinez. Ultimamente infatti, in orbita nerazzurra, si è fatto anche il nome di Clement Lenglet.

Il difensore al fianco di Gerard Piqué trova continuità ormai da tempo, ma nonostante ciò, pur di arrivare al Toro, il club catalano sarebbe disponibile a fargli fare le valigie. A riguardo però il francese non si è sbottonato più di tanto, affermando che commentare tali voci in questo periodo è molto difficile.

Il tutto, precisando anche che a Barcellona si trova benissimo. Parole che la dicono lunga dunque sulla volontà di Lenglet e che dopo Nelson Semedo vedrebbero un'altra possibile contropartita tecnica a favore del Barça sfumare.