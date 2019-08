Le Parisien - Vidal offerto al Psg come contropartita per Neymar

Arturo Vidal in orbita Psg: questa la notizia lanciata oggi da “Le Parisien”, che sottolinea come il Barcellona voglia inserire il cileno nella trattativa per riportare in Spagna Neymar.

Il club parigino però non sembrerebbe convinto della mossa dei catalani, data la non esigenza nel rinforzare il centrocampo e di voler invece trovare innesti nella retroguardia.

Il Psg gradirebbe Semedo come cartellino per addolcire l’accordo ma stando sempre alle indiscrezioni provenienti dalla Francia il Barcellona non sarebbe propenso ad inserire l’esterno nell’affare.