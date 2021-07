Lazzari Inter, è lui il preferito di Inzaghi. Operazione difficile

Lazzari Inter, i casting per il ruolo di esterno in casa Inter non si placano nemmeno un attimo. La volontà (e la necessità) di rimpiazzare a dovere Achraf Hakimi è quasi palpabile e la dirigenza di Via della Liberazione non ha affatto intenzione di presentarsi all'esordio in campionato senza aver sostituito il marocchino.

Sotto questo punto di vista in cima alla lista ci è stato per diverso tempo Manuel Lazzari, esterno che alla Lazio sotto la guida di Simone Inzaghi ha fatto più che bene e che ad oggi sarebbe ancora il preferito del tecnico di Piacenza.

Trattare con Claudio Lotito si sa, non è mai semplice (per il giocatore il patron capitolino richiede non meno di 20 milioni di euro e senza possibili sconti). Per questo motivo, nelle ultime settimane sono risalite le quotazioni di Nahitan Nandez del Cagliari ed Hector Bellerin dell'Arsenal.